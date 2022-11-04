ADÜ Rektörü Aldemir, öğrencilerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez yemekhane ve kampüs alanında bulunan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrenci odaklı yaklaşımla öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin imkanlarını öğrenciler için devamlı geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ziyarette Rektör Aldemir’e Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı eşlik etti. Yemekhane dönüşü çimlerde oturan öğrencilere çay ikram ederek yeni akademik yılda kampüs ve eğitim ile ilgili görüşen Rektör Aldemir, öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyerek, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, rekabete hazır olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yemekhane ve kampüs alanındaki görüşmelerde, öğrencilerden gelen özçekim isteklerini de kırmayan Rektör Aldemir, yeni akademik yılda öğrencilere başarılar diledi.