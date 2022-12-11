ADÜ Rektörü Aldemir, Fen Fakültesi’nde incelemelerde bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Fen Fakültesi’ni ziyaret ederek fakültede incelemelerde bulundu.

Fakültede yer alan Türkiye Yaban Arıları Müzesi (TUYAM) ve Zooloji Müzelerini de ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, her iki müzede de sergilenen örneklerle biyolojik zenginliğe sahip birçok canlıya ev sahipliği yapılması ve uluslararası anlamda gen merkezi olması dolayısıyla ADÜ adına önemli araştırmalara ev sahipliği yaptığını ifade etti. Fen Fakültesi öğrencileriyle de bir araya gelen Rektör Aldemir, öğrencilerle sohbet etti ve masa tenisi oynadı.

Ziyarette ADÜ Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Fen Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kubilay Metin, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selçuk Hazır ve Prof. Dr. Aziz Avcı eşlik etti.