ADÜ Rektörü Aldemir, ’E-İnsan Tanıtım Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ’E-insan Tanıtım Töreni’ yoğun katılımla gerçekleştirilirken, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törene ADÜ Rektörü Prof. Dr.Osman Selçuk Aldemir, Kariyer Merkezinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Personel Daire Başkanı Gökhan Ülkü, Kariyer Merkezi Yetkilisi Sosyolog Selda Aksoy Yetkin ve öğrencileri katıldı.

Halka hizmet anlayışlarının temelinde hep ’önce insan’ anlayışının bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İktisadi kalkınmanın bir ayağı fiziki alt yapı ve hizmet unsurları ise diğer ayağı yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır ki bunu başarıyla icra etmiş bir hükümetiz. Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Bugün 81 ildeki 85 milyon vatandaşın her biri eğitim öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahip. Çocuğunu okutmak isteyen için anasınıfından üniversiteye kadar tüm eğitim öğretim kanalları ücretsiz olarak sonuna kadar açıktır. Sağlık hizmetlerini, ilk nefesten son nefese kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde, gelişmiş ülkelerin dahi çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş de değil. Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları tarafından sunulan ‘E-İnsan’ dijital hizmet noktasının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği olanlara teşekkür etti.

Ulusal Staj Programı çerçevesinde ödüle layık görülen kişi ve kurumlar, ‘Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları’ çerçevesinde ödüle layık görülen kurumlar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin proje ve araçlarıyla öğrencilerinin kariyer gelişimini en etkin şekilde destekleyen üniversite uzaktan eğitim kapısı çerçevesinde ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.