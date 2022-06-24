ADÜ Rektörü Aldemir, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı’yı ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ), Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın teşrifleriyle akademik personel ve kulüp başkanları ile akademik çalışma yemeği gerçekleşti.

Programdan önce Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti. Ziyaretleri için Kaymakcı’ya teşekkür eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hediye takdiminde bulundu.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir V. Zerrin Keskin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, fakülte dekanları, birimleri temsilen öğretim üyeleri ve idari personel katıldı.

ADÜ’nün AB ülkeleri ile daha ileri düzeyde akademik ilişkiler içinde olmak istediğini belirterek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bizler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri olarak daha çok sayıda ve daha güçlü projeler yapmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili üniversitemizin farklı alanlarda belirli yapılanması var. Örneğin; Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Uluslararasılaşma Komisyonu, Aydın İktisat Fakültesi ve Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası ilişkiler Bölümü var. Söke İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde AB ile ilgili akademik deneyimi olan hocalarımız var. Tarım başta olmak üzere, gıda, sağlık, enerji ve eğitim alanlarında AB projeleri deneyimimiz var. Projelerimizin etkisini arttırma ve pazarlanması anlamında TEKNOKENT’imiz var. Son olarak da yabancı uyruklu öğrencilerimiz için Uluslararası Öğrenci Topluluğumuz var” dedi.

Avrupa Birliği projelerinin Uluslararası ilişkiler koordinatörlüğünden geçerek, belirli formlar doldurularak onaya sunulduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “3,5 yıldır gerçekleşen uygulamalarımız sonucunda onaya sunulan proje sayısı 74. Uluslararasılaşma komisyonumuzun çalışmaları sonucu dış kaynaklı projelerin daha da yaygınlaşması için oluşturulması hedeflenen proje ofisimiz kuruluş aşamasında. Erasmus programı hibeleri değerlendirildiğinde 2021 proje dönemi itibarıyla yüzde 90 performans değerleri elde edilmesi planlanmakta. Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci sayımız an itibarıyla 652 olup bunun 80’i AB ülkelerinden. Burada bulunan arkadaşlarımız az önce belirttiğim konulardaki birimlerin yöneticileri veya en aktif çalışanlarıdır. Sırası geldiğinde bu arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun” sözleri ile ADÜ’deki uygulamalar hakkında bilgi verdi.

İl İl AB Buluşmalarının 8’incisini Aydın’da düzenlemiş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı toplantıda, Avrupa Birliği nedir? ve Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’ye sunulan imkan ve fırsatlar konularını ele aldı.

ADÜ’nün ve Aydın’ın Avrupa Birliği projelerinden yararlanma noktasında oldukça iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Kaymakcı, “Özellikle 2021-2027 döneminde yeni programlar ve projeler var bunları size aktarmak istedik. Biz Avrupa Birliğine aday ülke olma sıfatımızla Avrupa Birliğinin katılım öncesi mali yardımlarından (IPA Fonları) faydalanabiliyoruz. 2023’ e yönelik projelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla il, yerel yönetim, odalar ve üniversitenin büyük AB projelerine IPA çerçevesinde başvurmaları mümkün” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliğinin önemli programlarına katıldığını belirten Kaymakcı, ‘Ufuk Avrupa’, ‘ERASMUS’ ve ‘Jean Monnet Bursu’ hakkında bilgi vererek Üniversitemizin AB ülkelerinden önemli sayıda öğrenci aldığını aynı zamanda diğer AB ülkelerine akademisyen ve öğrenci gönderdiğini bununda oldukça önemli bir uygulama olduğunu ifade etti.

Türkiye AB ilişkilerine değinen Kaymakcı, Türkiye’nin temel hedefinin Avrupa Birliği tam üyeliği olduğunu belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Türkiye’nin güvenlik, savunma, enerji, göç yönetimi ve ekonomik toparlanma açısından önemi ortada. Aynı zamanda da Avrupa birliği üyelik koşulları bağlamında Kopenhag Siyasi Kriterleri konusunda çok daha iyi bir noktada olmamız lazım. Bu birleştiği zaman Türkiye’nin AB üyeliği durdurulamaz. Bu süreç en az üyelik kadar önemli. Bu süreçte hep birlikte ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, öğretim üyelerinin soruları ve katkılarının ardından sona erdi.