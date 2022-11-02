ADÜ Rektörü Aldemir, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulunu ağırladı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş ve Yönetim Kurulu üyeleri, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AYSO başkanlığına seçilen Gökhan Maraş’ı ve AYSO Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek; Aydın’ın sosyo-ekonomik ve istihdam açısından kalkınmasında ADÜ’nün ve sanayinin işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.