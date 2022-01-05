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ADÜ Rektörü Aldemir, Atça MYO öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci Buluşmaları kapsamında Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

AYDIN 05.01.2022, 12:05
ADÜ Rektörü Aldemir, Atça MYO öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci Buluşmaları kapsamında Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

ADÜ’nün bilimsel anlamda güçlü bir ivme içinde olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz son dönemde bilimsel başarıları ile gururlandırıyor. Dünyanın en başarılı bilim adamları listesinde dört başarılı akademisyenimiz yer aldı. Teknoloji Geliştirme Bölgemiz Teknokent, 26 basamak birden yukarı çıktı. En çok proje yapan 15. üniversiteyiz. Üniversitenizin başarıları ile gurur duyun ve bilimin gücü ile sizleri en iyi şekilde geleceğe hazırladığımıza emin olun” dedi.

Öğrencileri evlatlarından ayırmadığını belirten Rektör Aldemir, “Kedinizi yalnız hissetmeyin. Anne babanız burada olmayabilir ama bizler, sizin yanınızdayız. Huzur ve mutluluğunuz için çok çalışıyoruz Sizleri, bilgi ve kültür ile donatarak ülkemizin geleceği için hazırlayacağız” diye konuştu.

Atça Meslek Yüksekokulu Rektör-Öğrenci Buluşması Programı, ADÜ Rektörü Aldemir’in öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. Toplantı sonunda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Aldemir, gelen özçekim isteklerini geri çevirmeyerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Atça MYO Müdür V. Prof. Dr. Serdar Paşa, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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