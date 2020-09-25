ADÜ Rektörü Aldemir, antik kentte kazı çalışmalarının startını Aydın protokolü ile birlikte verdi
ADÜ REKTÖRÜ ALDEMİR, ANTİK KENTTE KAZI ÇALIŞMALARININ STARTINI AYDIN PROTOKOLÜ İLE BİRLİKTE VERDİ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gergo Antik Kenti kazı çalışmalarının startını, Aydın protokolü ile birlikte verdi.
“Aydın’a hak ettiği yere taşıyacağız” sloganıyla başlatılan çalışmalarda Aydın’ın tanıtımı için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de katkı verdi
Çine Alabayır Mahallesinde bulunan Gerga Antik Kent ziyaretinde, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Mustafa Savaş, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Mehmet Umut Tuncer bulundu.
Antik kentte yapılacak olan kazı çalışmalarını başladığı ziyarette, 2 bin 600 yıllık geçmişiyle gizemleri barındıran bu önemli kültür mirasımızdaki çalışmaların tamamlanmasıyla kültür turizmi potansiyelimizde de ciddi bir ivme kazanılacağı vurgulandı.
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