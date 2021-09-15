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ADÜ Rektörü Aldemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nı ağırladı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Enes Kaşkaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

AYDIN 15.09.2021, 10:23
ADÜ Rektörü Aldemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nı ağırladı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Enes Kaşkaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fakülte ve meslek yüksekokullarının her birinin başarılarıyla gurur duyduğunu, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte öğrencilerin bilimsel ve sosyal gelişimlerinin destekçisi olmaya devam edeceğini söyledi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Enes Kaşkaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının ADÜ’ye ve öğrencilerine hayırlı olmasını diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Ziyarette; Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ege Bölge Koordinatörü Fatih Ulutaş, AK Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Demir, Aydın ÜNİAK İl Başkanı Cemal Koyuncu ve öğrenciler yer aldı.

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