ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer bulundu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANI VE RADYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YELDA ÖZSUNAR’IN İRLANDA SLİGO ÜNİVERSİTESİ, CANOLLY HASTANESİ VE ABD CALİFORNİA ROCHE TİSSUE DİAGNOSTİC’DEN ARAŞTIRMACILARLA ORTAK OLARAK HAZIRLADIKLARI ‘SİNONAZAL TÜMÖRLERİN BT VE MR GÖRÜNTÜLEMESİNDE YAPAY ZEKA VE DERİN ÖĞRENME’ KONUSUNDAKİ ARAŞTIRMA PROJESİ, İRLANDA IT SLİGO CUA TARAFINDAN DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNDU.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar’ın İrlanda Sligo Üniversitesi, Canolly Hastanesi ve ABD California Roche tissue diagnostic’den araştırmacılarla ortak olarak hazırladıkları ‘Sinonazal tümörlerin BT ve MR görüntülemesinde yapay zeka ve derin öğrenme’ konusundaki araştırma projesi, İrlanda IT Sligo CUA tarafından desteklenmeye değer bulundu.
Prof. Dr. Yelda Özsunar, İrlanda’daki eğitim giderleri ve yıllık 10 bin Euro burs desteği verilecek programa yapay zeka, radyolojik görüntü işleme konusunda doktora yapmak isteyen adayların başvurabileceğini belirterek, “Adayların CV’leri ile birlikte yeldaozsunar@gmail.com veya Unnikrishnan.saritha@itsligo.ie adresine 30 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir" dedi.
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