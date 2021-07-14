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ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın’ın projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yalçın’ın yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

AYDIN 14.07.2021, 09:40
ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın’ın projesine TÜBİTAK’tan destek
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yalçın’ın yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

‘Tip 2 Diyabetli ve Gestasyonel Diyabetli Hastaların Plasentalarında PKR Aktivitesinin Araştırılması’ adlı proje, 720 bin TL bütçe ile destekleniyor. Proje ekibinde; İç Hastalıkları AD Endokrinoloji BD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ünübol, Tıbbi Biyoloji AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın, İstanbul’da Özel bir hastane, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, Tıbbi Biyoloji AD Araştırma Görevlisi Umut Kerem Kolaç yer alıyor.

Diyabetin gebelik sırasında plasentada oluşturduğu ortamın, çeşitli doğum komplikasyonlarından annenin ve bebeğin ileriki yıllarda metabolik sorunlar yaşamalarına kadar birçok zararlı etkileri olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Yalçın, proje ile tip 2 ve gestasyonel diyabetin plasenta dokusu üzerinde oluşturduğu etkilerin moleküler mekanizmalarını ortaya çıkarmanın amaçlandığını ifade etti.
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