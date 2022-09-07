ADÜ Öğretim Üyesi Turgut, Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut, ’CA21134-Towards zer0 Pesticide AGRIculture: European Network for Sustainability (Top-Ağrı-Network)’ Cost aksiyonuna Yönetim Komitesi Üyesi (MC) olarak atandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut, ’CA21134-Towards zer0 Pesticide AGRIculture: European Network for Sustainability (Top-Ağrı-Network)’ Cost aksiyonuna Yönetim Komitesi Üyesi (MC) olarak atandı.
Prof. Dr. Cafer Turgut, COST’un (European Cooperation in Science and Technology), araştırma ve buluş konularında iletişim ağının oluşturulmasında finansman sağlayan bir kuruluş olduğunu ifade etti. COST faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cafer Turgut, “COST, Bilim ve teknolojinin herhangi bir alanında araştırmacıların yenilikçi fikirlerini meslektaşlarıyla paylaşmalarına ve geliştirmelerine, aynı zamanda Avrupa ve diğer ülkelerdeki araştırma girişimlerini birbiriyle ilişkilendirmede yardımcı oluyor” dedi.
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Prof. Dr. Cafer Turgut’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0