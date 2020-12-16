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ADÜ Öğretim Üyesi Seçim’in editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür Seçim’in editörlüğünü yaptığı, ’İletişimciler Diyor ki;’ adlı kitap yayınlandı.
AYDIN 16.12.2020, 09:35
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür Seçim’in editörlüğünü yaptığı, ’İletişimciler Diyor ki;’ adlı kitap yayınlandı.Kitap, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) farklı üniversitelerinden akademisyenlerin, gazetecilikten sosyal medyaya, siyasal iletişimden sinemaya birçok farklı alanı, iletişim bakış açısıyla değerlendirmelerinden oluşuyor. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.
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