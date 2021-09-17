banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!

ADÜ Öğretim Üyesi Sağkal’ın araştırmacı olduğu proje TüBİTAK tarafından desteklendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal’ın da araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

AYDIN 17.09.2021, 17:36
ADÜ Öğretim Üyesi Sağkal’ın araştırmacı olduğu proje TüBİTAK tarafından desteklendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal’ın da araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitiminde Etkili Süpervizör Geri Bildirimi ve Güçlendirilmesi: Bir Araştırma ve Geliştirme Projesi başlıklı projenin yürütücülüğünü Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Betül Meydan, proje danışmanlığını ise Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı’nın üstleniyor. Projede; Doç. Dr. Onur Dönmez, Dr. Burcu Pamukçu Karasu ve Dr. Melike Koçyiğit Özyiğit araştırma ekibinde görev alıyor.

Proje kapsamında Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarında görev yapmakta olan süpervizör öğretim üyelerine süpervizör geri bildirimini güçlendirmeye yönelik Türkiye’de ilk kez bu projede geliştirilecek olan web temelli süpervizör geri bildirimi eğitimi verilecek. Proje kapsamında etkililiği sınanacak olan web temelli eğitim programı proje sonunda Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında görev yapmakta olan tüm süpervizör öğretim üyelerinin kullanımına açılarak yaygınlaştırılacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0