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ADÜ Öğretim Üyesi Nadeem’in araştırmacı olarak yer aldığı projeye TÜBİTAK’dan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem’in araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

AYDIN 08.09.2021, 16:17
ADÜ Öğretim Üyesi Nadeem’in araştırmacı olarak yer aldığı projeye TÜBİTAK’dan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem’in araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.



Sığla (Liquidambar orientalis) yağının mikro- ve nanoenkapsülasyonu: optimum koşullarda üretilen partiküllerin karakterizasyonu, in vitro statik model sindirim ortamlarında salınımı, antiülserojenik, antikarsinojenik etkileri, depolama stabilitesi ve model gıda uygulamaları başlıklı projenin yürütücülüğünü Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Torun yapıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Mammadov ve Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Yıldıztekin de araştırma ekibinde görev alıyor. Projede ayrıca iki doktora bursiyeri desteklenecek olup ADÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri Eda Ülkeryıldız Balçık’ın doktora tez çalışması proje kapsamında gerçekleştirilecek.

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