ADÜ Öğretim Üyesi Ersan’ın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ersan’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK-1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Lateral-Hetero Mxeneler ile Elektronik ve Manyetik Özelliklerin Ayarlanması başlıklı proje, 432 bin TL bütçe ile 30 ay süresince desteklenecek. Projenin araştırmacıları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Demir Vatansever ve Kırklareli Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Akgenç yer alıyor. Doç. Dr. Fatih Ersan, kabul edilen proje ile yatay hetero yapılarda oluşan tek boyutlu arayüzlerin sistemin manyetik ve elektronik özelliklerine etkisinin teorik olarak incelenmesinin temel bilim açısından ilginç ve faydalı teknolojik sonuçları ortaya çıkartabileceğini söyledi. Ayrıca proje süresi boyunca bir doktora sonrası araştırmacının, bir yüksek lisans ve iki lisans öğrencisinin destekleneceğini belirtti.