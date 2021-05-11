ADÜ Öğretim Üyesi Erkurt’un kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik Erkurt’un ‘Savaş Sonrası Alman Edebiyatı’ adlı kitabı yayınlandı.

Savaş Sonrası Alman Edebiyatı kitabının edebi özelliklerinin yanında tarihi belgeler dizgesi olma niteliğini de taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik Erkurt, “Savaş sonrası öykülerinin barındırdığı anlam katmanlarının ve boşluklarının, okurun alımlama ve yorumlama gücüyle çözümlenmesi, dönemin anlaşılmasında büyük önem arz etmektedir. Edebiyat metni, yazarının elinden çıktıktan sonra durağan halde, kendisini yeniden hayata döndürecek kahramanını bekler. Metnin yolunu gözlediği o kahraman, okurdur” dedi.