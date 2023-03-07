ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in yazarları içerisinde olduğu ’Yabancılaşmanın Analizi’ adlı kitabı yayımlandı.

Bilimsel çalışmalara dayanılarak yapılan değerlendirme ve yorumları içeren çalışmada, yabancılaşmanın felsefi, sosyolojik, psikolojik ve antropolojik analizi yapılırken, kitap; yabancılaşmanın, özünde toplumdan, örgütten, insandan ve hatta kendinden uzaklaşmayı ifade eden; felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset, ekonomi gibi birçok disiplinin farklı açılardan ele aldığı çok boyutlu bir olgu olduğuna değiniyor. Yabancılaşmanın, sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğu, bireyin içinde bulunduğu topluma, çalıştığı kuruma, başka insanlara ve kendine uzaklaşması olarak gerçekleşeceği belirtiliyor. Kitap, yabancılaşmayı günümüz toplumlarının önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkarıyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.