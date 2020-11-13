ADÜ Öğretim Üyesi Erdan’ın kurucusu olduğu hakemli e-dergi yayın hayatına başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erdan’ın öncülüğünde Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla oluşturulan Archaeologia Maeandrica (Menderes Arkeolojisi) adlı hakemli dergi, elektronik ortamda yayın hayatına başladı.

Doç. Dr. Emre Erdan, www.armadergi.com adresi üzerinden yayınlanacak olan bilimsel içerikli elektronik derginin, Menderes Vadisi başta olmak üzere Batı Anadolu arkeolojisinin Prehistorik çağlardan Geç Antik Çağ’a değin soru ve sorunlarına yeni bakış açıları sunarak bölgenin kültürel birikimini aktarmaya yönelik çalışmaları değerlendiren bir yayın organı olmayı amaçladığını belirtti.

Doç. Dr. Emre Erdan, “Dergi, bilim insanları, araştırmacı ve uzmanları bir araya getirerek tartışma platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Dergide değerlendirmeye alınacak metinlerde öncelik Menderes Vadisi çalışmaları olmakla beraber, Anadolu’nun kültürel birikimine dair arkeolojik, tarihsel, epigrafik, nümismatik ve tarihsel coğrafya içerikli makaleler de yayımlanacaktır” sözleri ile dergi içeriği hakkında bilgi verdi.

Logosunda Aydın’ın antik çağlarda dahil olduğu Karia Bölgesi’nin yerel kültlerinden Zeus’un çifte baltası ve bölgenin yerel halkı olan Luwilerin Beşparmak Dağı’na kazıdıkları yazıtlar ile, menderes motifini barındıran derginin baş editörlüğünü Doç. Dr. Emre Erdan, editörlüklerini ise ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suat Ateşlier ile Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Dr. Öğretim Üyesi Aydın Erön üstlenecek.

Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu, Prof. Dr. Aynur Civelek, Prof. Dr. Christopher H. Roosevelt, Prof. Dr. Christopher Ratté, Prof. Dr. Daniş Baykan, Prof. Dr. Gürcan Polat, Prof. Dr. Havva İşkan, Prof. Dr. Koray Konuk, Prof. Dr. Lars Karlsson, Prof. Dr. Michael Kerschner, Prof. Dr. Murat Durukan, Prof. Dr. Nicholas D. Cahill, Prof. Dr. Olivie Can Henry, Prof. Dr. R. Gül Gürtekin Demir, Prof. Dr. Roland Ralph Redfern Smith, Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Prof. Dr. N. Turgut Saner, Doç. Dr. Deniz Sarı, Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger, Doç. Dr. Hakan Öniz, Doç. Dr. Murat Aydaş, Doç. Dr. Özlem Tütüncüler Bircan, Doç. Dr. Yasemin Polat, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kapuci, Dr. Öğr. Üyesi Barış Gür, Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkurnaz, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çörtük, Dr. Öğr. Üyesi Umay Oğuzhanoğlu Akay ve Dr. Bilge Yılmaz Kolancı gibi alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanlarının Bilim ve Danışma Kurulunda yer alacağı derginin Onur Kurulunda Prof. Dr. Abdullah Yaylalı, Prof. Dr. Ersin Doğer, Prof. Dr. Jak Yakar ve Prof. Dr. Volkmar von Graeve gibi Anadolu Arkeolojisi’nin önde gelen bilim insanları yer alıyor. Derginin yayın editörlüğünü, Arş. Gör. Ömer Güngörmüş ve Araş. Gör. Nihan Aydoğmuş, sekretarya, redaksiyon ve grafik tasarım ekibini arkeoloji doktora ve yüksek lisans programı öğrencileri Uzman Arkeologlar Özgün Öz ve Pınar Taşpınar ile Arkeologlar Gül Tuğçe Toprak, Yiğit Burak Yüksektepe, Ecrin Nur Burgazlı, Yağız Taşdelen ve Selin Yenigelen üstleniyor.

2021 yılı Aralık ayında ilk sayısı yayımlanacak olan dergi, 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle yayın çağrısına çıktı.