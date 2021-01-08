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ADÜ Öğretim Üyesi Çoban’ın baş editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban’ın baş editörlüğünü yaptığı ‘Marıne Aquaculture in Turkey: Advancements and Management’ adlı kitap dünyanın en saygın bilimsel kitap veri tabanlarından biri olan Clarivate Analytics’in Web of Science-The Book Citation Index’ine giren yayın evi tarafından basıldı.
AYDIN 08.01.2021, 08:47
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban’ın baş editörlüğünü yaptığı ‘Marıne Aquaculture in Turkey: Advancements and Management’ adlı kitap dünyanın en saygın bilimsel kitap veri tabanlarından biri olan Clarivate Analytics’in Web of Science-The Book Citation Index’ine giren yayın evi tarafından basıldı.Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Mehmet Güler ve Öğr. Gör. Sema Midilli’nin yazar olarak farklı bölümlere katkı sağladığı kitapta, su ürünleri yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumunu ve gelecek yönelimlerini belirlemeye yönelik bilgiler okuyucuya sunuluyor. Kitapta, 17 farklı kurumdan 50 yazarın bulunduğu 19 adet makale bulunuyor. Öğretim üyesi Prof. Dr. Çoban, kitaba http://tudav.org/en/our-fields/publications/books/ adresinden online olarak ulaşılabileceğini kaydetti.
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