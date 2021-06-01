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ADÜ öğretim üyelerinin çalışması ‘en iyi yayın’ ödülüne layık görüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çalışması, Journal of Ultrasonography Dergisi’nin 2020 yılında yayınlanan yayınları içinde 35 yaş üstü kategoride ‘En İyi Yayın’ ödülünü kazandı.

AYDIN 01.06.2021, 10:18
ADÜ öğretim üyelerinin çalışması ‘en iyi yayın’ ödülüne layık görüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çalışması, Journal of Ultrasonography Dergisi’nin 2020 yılında yayınlanan yayınları içinde 35 yaş üstü kategoride ‘En İyi Yayın’ ödülünü kazandı.

Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Durum Polat, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Aydın ve Biyofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Mehmet Bilgen’in çalışması ‘Sonoelastic response of median nerve to rehabilitation in carpal tunnel syndrome’ ismini taşıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.
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