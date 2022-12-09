ADÜ Öğretim Üyeleri Türk ve Kölgelier’in kitapları yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Gül Dilek Türk ve Dr. Öğr. Üyesi Yelda Özlem Kölgelier’in editörlüğünü ve bölüm yazarlığını üstlendiği ’İkna Perspektifinden İletişim Çalışmaları’ ve ’İkna Odaklı Reklam’ adlı kitapları yayımlandı.

Pek çok üniversiteden öğretim elemanının bölümleriyle katkıda bulundukları eserlerde ağırlıklı olarak iletişim ve reklamcılık alanlarında iknaya yönelik teorik ve pratik çalışmalara yer verildi. Kitaplarda; çağımızın yükselen değerlerinden biri olan ve sunduğu mesajlar ile hedef kitlelere yönelik gönüllü bir boyun eğdirme girişimini kapsayarak ikna çabalarının sınırlarının, iletişim ve reklamcılık alanlarındaki yansımalarının ve öneminin teorik/pratik açılardan ortaya konulması amaçlandı.

Eserlerde ayrıca kriz iletişiminden haberciliğe, propagandadan diyalojik iletişime, kamu kurumlarındaki ikna uygulamalarından artırılmış gerçekliğe, reklamda ikna stratejilerinden sosyal medyada ikna tekniklerine, instagram annelerinin ikna yöntemlerinden sosyal medyada hatırlı pazarlamaya, sosyal sorumluluk reklamlarının ikna gücüne, femvertising uygulamalarına kadar pek çok güncel konu ele alınarak okuyucuların beğenisine sunuldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.