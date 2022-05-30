ADÜ öğretim üyeleri Aydın’da ilk kez uygulanan yöntemle hastayı sağlığına kavuşturdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cemil Zencir ve Dr. Öğr. Üyesi Sevil Gülaştı, Aydın ve çevresinde ilk kez uygulanan bir yöntemle dev kalp atardamar anevrizmasını (balonlaşması) açık kalp ameliyatına gerek kalmadan koroner anjiyografi ve özel dizayn edilmiş stent ile tedavi etti.

Göğüs ağrısı nedeniyle ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ne başvuran 59 yaşındaki Şahin Akkan’a yapılan incelemeler sonucunda kalbinin sağ tarafını besleyen dev anevrizma (baloncuk) saptandığını belirten Doç. Dr. Cemil Zencir ve Dr. Öğr. Üyesi Sevil Gülaştı, nadir görülen bu hastalıkta hastanın kan akımını korumak ve kalp krizi geçirmesini önlemek amacıyla baloncuğun kapatılması büyük önem taşıdığını ifade etti.

Doç. Dr. Cemil Zencir ve Dr. Öğr. Üyesi Sevil Gülaştı öncülüğündeki ekip tarafından hastanın kasık atardamarından kalbe ulaşılarak stent içine greft stent yerleştirmesi işlemi gerçekleştirildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Aydın ve çevresinde ilk kez Hastanemizde uygulanan bu yöntemle hastamızı sağlığına kavuşturan öğretim üyelerimizi kutluyorum" dedi.