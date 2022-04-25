ADÜ Öğretim Görevlileri Turizm Paneline katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim görevlileri, Turizm Haftası dolayısıyla Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele katıldı.

Panele, Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, akademik personel ve öğrenciler katılım sağladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, 2019 yılında Türkiye’nin turizm anlamında Dünyada 6. ülke olduğunu belirterek 2022 yılının turizm açısından iyi başladığını aktardı. Didim’in bakir koyları, havası, denizi ve düz alanlarıyla gelecekte turizmde çok iyi yerlere gelebilecek bir yapısı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tuncer, “Bu anlamda Aydın’a gelen turist sayısının 3-4 milyona çıkması için otel ve turizm yatırımları gerekli. Bu anlamda 2022 yılı itibariyle özellikle Didim, İngiliz turistleri ağırlamaya başladı. Bu noktada sayının daha da artması için tesislere ihtiyaç var. Tesisler artınca da bu sektör için personel gerekli; personelin artması istihdama katkı sağlayacaktır” dedi.

Panelde, Öğr. Gör. Buse Arasıler ve Öğr. Gör. Mehmet Taş konuşmacı olarak yer aldı. Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, ‘Didim’in Gastro-Turizmi: Yerel ve Yöresel Lezzetler’, Öğr. Gör. Buse Arasıler ise ‘Didim’de Yat Turizmi ve Marinalar’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Panel, ADÜ Öğretim Görevlilerine teşekkür plaketi verilmesiyle son buldu.