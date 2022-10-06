ADÜ Öğretim Elemanı Bastıoğlu’nun projesi desteklenmeye hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi 580 bin TL olan ve et ikamesi olarak alternatif protein kaynaklarının üretimi ve saflaştırılmasının ele alınacağı proje iki yıl sürecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.