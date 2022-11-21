ADÜ Öğrencisi Akış’ın araştırması destek almaya hak kazandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans öğrencisi Fethi Mehmet Akış’ın yürütücüsü olduğu ’Nano gözenekli tek-katmanlı filtreler kullanarak suyun tuzdan arındırılması’ başlıklı proje ’Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu-2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı’ çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Projede gözenekli yapıya sahip iki boyutlu malzemelerin suyun tuzdan arındırılması için uygun filtreler olup olmadıkları kuantum mekaniğine dayalı yoğunluk fonksiyoneli teorisi yardımıyla araştırılacak. Hedeflenen sonuçlara ulaşıldığında çalışmanın sonuçları uluslararası bilim camiasında saygınlığı kabul edilmiş olan dergilerde yayımlanacak ve literatüre suyu tuzdan ayırmada kullanılabilecek yeni iki boyutlu nano filtreler kazandırılacak. Projenin tüm bilimsel çalışmaları Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Ersan’ın danışmanlığı altında gerçekleştirilecek.