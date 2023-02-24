ADÜ öğrencileri ABD’de bursla eğitim görecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Fulbright Bursu’nu kazanarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde ABD’de bir yıl süreyle eğitim alma hakkı elde etti.

Didim MYO ERASMUS ve Uluslararası ilişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Nimet Çavuş, "Geçtiğimiz yıllarda bazı öğrencilerimizin ABD’de Fulbright Bursu ile eğitim almasını sağlamıştık. Bu yıl da Didim MYO’dan iki öğrencimizin Fulbright Bursu kazanmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

Öğr Gör. Dr. Nimet Çavuş, bundan sonraki yıllarda da Fulbright Bursu’na başvuru esnasında ve sonraki aşamalarda elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

Burs kazanan öğrenciler Sude Yıldız Öztürk ve Cengiz Ahmet Can Çeliktaş, öğrenim hayatlarını en verimli şekilde geçirmek için çalışacaklarını belirterek, bursu kazanmalarında emeği geçen bölüm hocalarına teşekkür etti.