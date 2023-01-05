ADÜ Müzik Öğretmenliği öğrencileri Şan Resitali düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Şan Resitali Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Olcay Şahin’in düzenlediği resitalde; müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri, farklı birimlerden öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Şenay Özer’in (Mezzo Soprano) solist, Janna Sarıtaş’ın piyanist olarak yer aldığı programda; O Del Mio Dolce Ardor/C.Gluck-Arie Antiche, Voi Che Sapete/W.A.Mozart-Le nozze di Figaro (Figaro’nun Düğünü) Cherubino Aria, Herbstlied/F.B.Mendelssohn-Soprano Aslı Güven,Habarena/G.Bizet Carmen,Vals La Bemol Majör/F. Chopin,Sound the Trumpet /Henry Purcell-Soprano:Olcay Şahin,Sevmek nedir?/Yalçın Tura- Soprano Olcay Şahin,Chitarra Romana/ E.Di Lazzaro-Napoliten (İtalyan Halk Şarkısı),Aus Ist’s Mit Der Liebe/E. Kalman-Die Csardasfürstin(Cardaş Prensesi ),Boni und Stasi Duet- Tenor Metin Erkoç,Canzone Boema/G.Bizet-Carmen-Kızlar:N.Esra Alkan,Zeynep Özcan,Ayşegül Demir,Şeyma Bal adlı eserler ile yer aldı.

Program; Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu’nun resitalde emeği geçenlere teşekkür etmesinin ardından sona erdi.