ADÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Kariyer Günleri Etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Kariyer Günleri etkinliğinde Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği mezunu öğrenci Baran Doğuş Daloğlu’nu Atatürk Kongre Merkezi’nde konuk etti.

Konser ve seminer şeklinde 2 bölümden oluşan etkinliğe, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Ali Serdar Sağkal, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu ile akademik ve idari personelle birlikte birçok öğrenci katıldı. Etkinliğin ilk bölümü olan dinletide, seçkin bestecilerin eserlerinin bulunduğu 11 eserden oluşan şan konseri sırasında Bariton Baran Doğuş Daloğlu’na; Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Olcay Şahin ve Piyanist Janna Sarıtaş eşlik etti.

ADÜ’de öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin iş yaşamına çok yönlü hazırlanmasına yardımcı olmak ve iş dünyasının tecrübeli isimleriyle iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençleri bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin ikinci bölümünde konuşmacılar, katılımcılara öğretmenlik mesleği ve akademik kariyer basamaklarına nasıl ulaşılır konusunda bilgi verildiği seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.