ADÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesine Dekan V. olarak atanan Prof. Dr. İsmail Böğrekci dekanlık görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Yunus Çerçi’den devraldı.

Törene, Mühendislik Fakültesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. İsmail Böğrekci, Prof. Dr. Yunus Çerçi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Demircioğlu ve Fakülte Sekreter V. Mehmet Bezci katıldı. Mühendislik Fakültelerinin üniversitelere kattığı değeri dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ingilizce eğitim uygulayan ADÜ Mühendislik Fakültesi’nin kalite anlamında yerini koruduğunu belirtti. Törende bulunan Öğretim Üyeleri, ADÜ’ye değer katmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yeni Dekan V. Prof. Dr.İsmail Böğrekcİ’ye görevinde başarılar dilemesi, görevi devreden Dekan V. Prof. Dr. Yunus Çerçi’ye verdiği tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etmesi ile son buldu.