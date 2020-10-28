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ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü toplantısı yapıldı

ADÜ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TOPLANTISI YAPILDI

AYDIN 28.10.2020, 09:59
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ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü toplantısı yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Toplantısı, Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulunda gerçekleşti.

ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Müdürler Kurulu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz ve ADÜ Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin katılımları ile gerçekleşti

Toplantı, Germencik Yamantürk MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sürmen’in açılış sunumunun ardından MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Paşa’nın konuşması ile devam etti.

Meslek yüksekokullarında akademik çalışmaların önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak bilim üreten her türlü fikir ve keşfi destekleyeceklerini ifade etti.

Toplantı, MEYOK Müdürler Kurulu gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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