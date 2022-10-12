ADÜ lisansüstü öğrencisine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 100/2000 YÖK Bursiyeri Doktora Programı öğrencisi Uzm. Biyolog Merve Avcıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı çerçevesinde desteklenmeye uygun görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Hande Sultan Şahiner yürütücülüğünde gerçekleştirilen ’Erkek ratlarda bisfenol A, F ve S’nin DNA hasarı, oksidatif stres ve aorta histopatolojisi üzerine etkinliğinin belirlenmesi’ başlıklı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesinde Uzm. Biyolog Merve Avcıoğlu doktora bursiyeri olarak yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından destekli projelerde görev alan bursiyer öğrencilerin; akademik başarısı, projede gösterdiği performans, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilgisi ve benzeri kriterlere göre yapılan değerlendirme sonrası doktora programı öğrencisi Uzm. Biyolog Merve Avcıoğlu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-BİDEB tarafından desteklenmeye hak kazandı.