ADÜ Kuyucak MYO öğrencilerine organ bağışı semineri

Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu, Organ ve Doku Bağışı Haftası çerçevesinde eğitim semineri düzenledi.

Akademik ve idari personel ile Meslek Yüksekokul öğrencilerinin katılım sağladığı seminerde konuşma yapan Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi Hekimi Dr. Şevval Gürsoy organ nakli hakkında bilgiler verirken organ bağışının hayati önemine vurgu yaptı. Gürsoy, organ bağışının nasıl gerçekleştiği, organ nakli için uygun zamanı, ülkemizde nakledilebilen organların neler olduğu, organ bağışı için gerekli şartları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organ bağışı ile ilgili görüşleri gibi konularda bilgiler verdi.

Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların önemini öğrencilere aktarmak için düzenlenen seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.