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ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllülük Dersi kapsamında, Köşk ilçesinde çevre temizliği yaparak duyarlılık gösterdi.
AYDIN 18.11.2021, 17:06
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllülük Dersi kapsamında, Köşk ilçesinde çevre temizliği yaparak duyarlılık gösterdi.
Gönüllülük Dersi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül sorumluluğunda çevre temizliğinde yer alan 33 öğrenci, belirlenen alanlarda temizleme yaptı. Etkinlik kapsamında, öncelikle geri dönüştürülebilir atıklardan oluşan 40 torba çöp toplanarak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturuldu.