ADÜ koordinatör 5 üniversiteden biri oldu

Adalet Bakanlığı ve HEGEM Şiddetle Mücadele Vakfı ortaklığında; ‘İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi’ çerçevesinde yürütülen çalışmaların 2023 Planı’nda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) koordinatör üniversitelerden biri olması kararlaştırıldı.

ADÜ’nün de paydaşı olduğu 27 devlet üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Van 100. Yıl Üniversitesi’nin koordinatör üniversite olması uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı, 11. Kalkınma Planı, İnsan Hakları Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği, ‘İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi’nin önemli bir proje olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, arabuluculuğun toplumsal uzlaşı kültürüne katkısına inandığını vurguladı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gelecekte daha barışçıl bir toplum oluşturabilmek, birbirini daha iyi anlayabilen, şiddet yerine barışı seçen insanların olacağı bir toplumu inşa etmek için üniversitelere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Proje çerçevesinde yürütülen Yeminli Sosyal Arabuluculuk Sertifika Programı’nın ilk dönemini başarı ile bitiren 2 bin 317 sosyal arabulucu adayının yemin töreni, 25 Kasım 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleşecek.