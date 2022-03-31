ADÜ Koçarlı MYO’da ’Madde Bağımlılığı Semineri’ düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği Madde Bağımlılığı Semineri (MYO) Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Seminere; Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım ve Çocuk Gelişimi Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve akademik personel katıldı. Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni Yakup Erdal’ın sunumuyla gerçekleşen seminerde; madde bağımlılığının tanımı, bağımlılık yapan maddelerin neler olduğu, madde kullanımına başlamada yaygın gözlenen risk faktörleri, bağımlılığın olumsuz etkileri, bağımlılıkta iyileşme dönemleri, Türk Ceza Kanunu’nda madde bağımlılığının yeri konularının üzerinde duruldu.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın kapanış konuşması ve öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla seminer sona erdi.