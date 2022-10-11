ADÜ Koçarlı MYO ortantasyon programını tamamladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, ADÜ Güney Kampüsü’nde bulunan Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı programa; Laboratuvar Teknolojisi, Üretimde Kalite Kontrol, Organik Tarım, Çocuk Gelişimi, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programlarının 1. Sınıf öğrencileri, akademik ve idari personel katılım sağladı.

Oryantasyon programında, SKS Daire Başkanı Faruk Uludağ ‘ADÜ’nün Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetleri’, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Öğr. Gör. Cevher Atıgan ‘ADÜ Kütüphanesi ve imkanları’, Sosyolog Selda Aksoy Yetkin ‘Kariyer Planlama Dersi ve Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği’, Uzman Klinik Psikolog Fatma Evrim Güreşen ‘ADÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Yapılan Hizmetler’, Genç Ofis Temsilcisi Özlem Çiner ‘Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi’ konularında öğrencileri bilgilendirdiler.

Öğr. Gör. Burcu Keser’in sunumu ile devam eden programda ADÜ’nün ve Koçarlı MYO idari, akademik yapılanması ve altyapı olanakları, ders kayıtlarının gerçekleştirildiği Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) ile ilgili tanıtım gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son bulan oryantasyon eğitiminde, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennilerinde bulunuldu.