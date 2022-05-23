ADÜ Koçarlı MYO öğrencilerinden anasınıflarına bilim materyali hediyesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, yapmış oldukları bilim materyallerini Koçarlı Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Koçarlı 80.Yıl Cumhuriyet Anaokulu, Atatürk İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu bünyesindeki anasınıflarını ziyaret ederek hediye etti.

Öğr. Gör. Gökçen Akbabaoğlu tarafından verilen Eğitimde Materyal Tasarımı Dersi çerçevesinde yapmış oldukları bilim materyallerini hediye eden Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, materyallerin nasıl oynanacağı konusunda anaokulu öğrencilerine bilgilendirme yapıp, bilim oyunlarını çocuklarla birlikte oynadılar.

Öğr. Gör. Gökçen Akbabaoğlu, “Etkinliğin planlanması ve organizasyonu konusunda her türlü desteği sağlayan Koçarlı Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu’na, Koçarlı MEM Proje Koordinatörü Ali Tokgünaydın ve Çiğdem Elmaskaya hocalarımıza, son olarak da Koçarlı İlçe Merkezi Okul Müdürlerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik, şarkılar eşliğinde sona erdi.