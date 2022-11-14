ADÜ Karacasu MYO’dan ve Karacasu esnafından öğrencilere destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ikinci sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine kahvaltı sunumu gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Zekeriya Matçiçek ve Öğr. Gör. Dr. İsmail Mert Özdemir’in önderliğinde düzenlenen kahvaltısı sunumu, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşirken, öğrenciler hazırladıkları çeşitli ikramları arkadaşlarına sundu. Sohbet ortamında geçen kahvaltının sonunda, öğrenciler birbirlerine teşekkür ederek; güzel bir ortamda buluşmanın mutluluğunu dile getirdi.

Karacasulu pidecilerden öğrencilerimize jest

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın organizasyonuyla Karacasulu pideci esnafının Aydın’da bir ilke imza atarak düzenledikleri etkinlikle paketlenen 500’ü aşkın kıymalı pide ayranla birlikte öğrencilere ikram edildi.

Karacasu’nun esnafıyla insanıyla bir bütün olduğunu ifade eden Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş öğrencilere, “Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanımızın önderliğinde pide esnafımızın katkısıyla güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz, kendilerine teşekkür ederim. Küçük, güzel güvenli bir ilçedesiniz” dedi.

Pide ustalarının öğrencilere yaptığı ikramlar sebebiyle teşekkür eden Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz, “Karacasu MYO, ilçemiz için bir değer. Onlar akademik çalışmalarıyla olduğu kadar ilçe ekonomimize yaptıkları katkılarla da şehrimizin bir dinamiğini oluşturuyorlar. Öğrencilere bu şekilde ilçemize hoş geldiniz demek istedik. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte öğrencilerimizin her biri ilçemizin aslında bir tanıtım elçisi. Biz de onlara ilçemizin değerlerini tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.