ADÜ Karacasu MYO’da ’Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri’ düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Meslek Yüksekokulunda ’Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele’ çerçevesinde Bezci Konferans Salonu’nda iki adet seminer gerçekleştirildi.

Seminerlerin ilki Nazilli Sağlık Bilimleri MYO’da öğretim görevlisi Uzm. Adli Psk. Gülşah Şükran Kale Yolcu tarafından ’Bağımlılıkla Nasıl Mücadele Ederiz?’ başlığıyla verildi. İkinci seminer ise Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde görevli Polis Memuru Narko Rehber Esat Yalçın tarafından ’Uyuşturucuyla Mücadele’ başlığı altında verildi. Seminerlerde gençlere bağımlı olmanın ve uyuşturucunun tehlikeleri açıklanırken, madde bağımlılığı konusunda devletin çalışmaları ve bu konu ile ilgili devlette yer alan kurumlarla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Uyuşturucu kullanımının kişinin yaşam kalitesini azalttığı, kişiyi yalnızlaştırdığı, fiziksel ve psikolojik yıkıma yol açtığı ailevi sorunlar oluşturduğu ve çalışma hayatını zorlaştırdığı ile ilgili konulara değinildi. Seminerler soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.