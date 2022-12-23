ADÜ Karacasu Memnune İnci MYO’da ’Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı Semineri’ verildi

Aydın Adan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda (MİMYO) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimleri çerçevesinde seminer düzenlendi.

Karacasu MİMYO Nuray-İrfan Bezci Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde; Kuyucak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birim Personeli Sosyolog Derya Erbil ve Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Personeli Memur Günnur Yanık konuşmacı olarak katıldı.

Seminere katılan öğrencilere; kadına yönelik şiddet türleri, mücadele yöntemleri, Bakanlığın kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı çalışmalar, KADES uygulaması ve bakanlık tarafından verilen hizmetler hakkında bilgi verildi. Seminerin soru-cevap bölümünde söz alan öğrenciler yapılan çalışmalara rağmen kadına şiddetin artmasına vurgu yaparken, cezaların arttırılması gerektiğine dikkat çekti.