ADÜ ilk defa bir devlet üniversitesinin yer aldığı protokole imza attı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında yapılan eğitimde iş birliği protokolü, 27 Mayıs 2021 tarihinde Rektörlük makamında imzalandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve EYUDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek arasında imzalanan protokol töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz ve Aydın EYUDER il yönetimi yer aldı.

Protokolün eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak amacıyla gerçekleştiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar ile ortak faaliyetler yürüterek eğitimin niteliğini arttırma amacındayız. Bu kapsamda böyle bir protokolü gerçekleştirmek bizim için memnuniyet verici hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Bu kapsamda bir eğitimde iş birliği protokolünün Türkiye’de ilk kez devlet üniversitesi olarak Üniversitemiz ile imzalandığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek, Üniversitemiz ile yürütülecek bilimsel ve entelektüel bilgi paylaşımı ile eğitim bilimlerinde gerçekleştirilecek araştırma projelerinin oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.

Protokol Töreni, yürütülecek çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.