ADÜ İletişim Fakültesi’nde devir teslim töreni gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt İletişim Fakültesi’nde gerçekleşen törenle dekanlık görevini Prof. Dr. Yüksel Yalova’dan devraldı.

Devir Teslim Törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve fakültenin öğretim üyeleri katıldı. İletişim Fakültelerinin üniversitelere kattığı değeri dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fakültenin önemli işlere imza attığını, önümüzdeki dönemde de büyük işlere imza atacağından emin olduğunu söyledi.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği devir teslim töreni, Rektör Aldemir’in İletişim Fakültesi Dekanı Bozkurt’a görevinde başarılar dilemesi, görevi devralan Bozkurt’un, Prof. Dr. Yüksel Yalova’ya verdiği tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etmesi ile sona erdi.