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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor."
ADÜ İletişim Fakültesi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü arasında iş birliği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ve Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliği ile öğrenciler eşitli suçlar konusunda bilinçlendirilecek.
AYDIN 04.11.2021, 15:04
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ve Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliği ile öğrenciler eşitli suçlar konusunda bilinçlendirilecek.
ADÜ İletişim Fakültesi ve Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü SİBERAY projesi çerçevesinde ilk tanıtım videosu ADÜTV stüdyolarında gerçekleşti. Eğitim filmlerinin Aydın’da öğrenim gören tüm öğrencilere izletilmesiyle ‘Siber Güvenlik’, ‘Sosyal Medya Kullanımı’ ve ‘Siber Suçlar" konularda bilinç düzeyinin arttırılması hedefleniyor.