ADÜ İletişim Fakültesi, ‘Cannes’ Yolcusu

Türk kültürünün önemli lezzetlerinden Türk Kahvesi’ni ve kahve falını belgeselleştiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Mert Fırat Sarıoğlu, 17-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyaca ünlü Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi Mert Fırat Sarıoğlu ve İzmir’de bir özel üniversitenin Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencisi Furkan Akdağ’ın birlikte hazırladıkları ‘The Cafedomancy’ adlı belgesel ile, Türk kahvesini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten genç yönetmenler, “Fark oluşturan, izleyicinin ilgisini çekecek bir belgesel hazırladığımızı düşünüyoruz” dedi.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Cannes Film Festivali’nin yanı sıra, Adana Altın Koza Film Festivali’ne de katılmayı planlayan genç yönetmenler, belgesellerini yaklaşık olarak bir hafta içerisinde birçok kişi ile kahve hakkında görüşmeler yaparak tamamladıklarını ve ortaya 10 dakikalık bir belgesel çıktığını belirttiler.

Türk kahvesi ve kahve falı ile ilgili belgesel yapma fikrinin bir ödevden çıktığını söyleyen Mert Fırat Sarıoğlu; “Kültürümüzü ve sahip olduğumuz zenginlikleri anlatmak, dünyaya duyurmak istedik. Kemeraltı, Alsancak ve Karşıyaka’da özellikle kahvecilerin yoğun olduğu, tarihi dokunun da net hissedildiği mekanları seçtik. Çekimler, oldukça eğlenceli ve güzeldi. Çevredeki kişiler de bize oldukça ilgi gösterdi. Kahve kültürü, genç ya da yaşlı herkesin benimsediği bir olgu, kimi yorgunluk atmak, kimi muhabbet etmek, kimisi de enerji yükseltmek için kahve içiyor. Kahveye dair detaylı, ilgi çeken bir belgesel çekmemiz gerektiği fikrinden yola çıkarak çalışmayı tamamladık. Mayıs ayında yapılacak Cannes Film Festivali için başvuruda bulunacağız. Çok büyük ihtimalle de kabul alacağız. Belgeselin yurt dışındaki binlerce kişiye ulaşma düşüncesi bile çok heyecan verici” dedi.

Belgesel çekimi sırasında kahve falıyla ilgili sorular yönelttikleri kişilerden değişik cevaplar aldıklarını ifade eden Furkan Akdağ ise “Kahve falı baktıran kişilere, neler hissederek buna yöneldiklerini sorduk. Bazı kişiler, ‘Eğlence olsun diye baktırıyoruz’ cevabını verdi. ‘Fala inanmıyoruz ama baktırıyoruz’, ‘Sırf meraktan geldik’ ve ‘Bakalım bilecek mi’ diyen kişiler de oldu. Bu gibi yorumlara belgeselde de yer verdik. İçimize sinen bir çalışma oldu. Yaptığımız araştırmalara göre belgeselimiz, hem kahve kültürü hem de fal üzerine yapılan ilk çalışma. Özel bir çalışmaya imza attığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.