ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon ve açılış programı gerçekleşti
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2020-2021 AKADEMİK YILI ORYANTASYON VE AÇILIŞ PROGRAMI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİ.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı oryantasyon ve açılış programı online olarak gerçekleşti.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar’ın hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapan açılış konuşması ardından Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Belgin Yıldırım Fakültenin konumunu, akademik ve idari personeli tanıtan sunumunu gerçekleştirdi.
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner’in, öğrencilere hoş geldiniz mesajını ileterek yüz yüze eğitimde buluşma temennisinde bulunduğu eğitim, 1.sınıf öğrencilerinin danışmanı olan öğretim üyelerinin kendilerini tanıtarak mesleğe yönelik bilgiler paylaşmasıyla devam etti.
Öğrencilerinin, katkı ve geri bildirimleri ile oryantasyon eğitimi sona erdi.
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