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ADÜ Hastanesi’ne araç bağışı yapıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firma, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı araç bağışında bulundu.

AYDIN 14.07.2021, 09:50
ADÜ Hastanesi’ne araç bağışı yapıldı
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Aydın’ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firma, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı araç bağışında bulundu.

Kovid-19 pandemisinde Aydın’ın verdiği başarılı sınavda ADÜ’nün önemli bir görev üstlendiğini belirten şirket, bağışla birlikte sağlık çalışanlarına katkı yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bağış dolayısıyla teşekkür eden ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, çevre illerden de hasta kabul ederek önemli bir yükü sırtladıklarını belirterek, “Hastanemizin ihtiyaçları pandemi ile birlikte daha da arttı. Bağışçılarımızın tümüne teşekkür ediyoruz. Bağışlanan araç, hastane hizmetlerinde kullanılacaktır. Bu anlamlı bağışları için teşekkür ederiz” dedi.
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