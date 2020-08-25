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ADÜ Gıda Mühendisliği öğrencilerinin projesine TÜBİTAK’dan destek
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROJESİ, TÜBİTAK 2209-A LİSANS ÖĞRENCİ PROJESİ KAPSAMINDA KABUL EDİLDİ.
AYDIN 25.08.2020, 10:10
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK 2209-A lisans öğrenci projesi kapsamında kabul edildi.
Proje ekibi; Yürütücü Can Dinçer, Yardımcı Araştırmacılar Ceren Eren ve İlayda Sendegül Özkan, halk arasında yara ve yanıklarda sıkça kullanılan sarı kantaron otunun (Hypericum perforatum) etkilerini laboratuvar koşullarında araştıracaklarını belirtti.
Proje danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu, “Pandemi döneminde vazgeçmeyip özveriyle başvurularını evden tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.
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