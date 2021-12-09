ADÜ ev sahipliğinde ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Konferansı’ gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Aydın Valiliği tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Konferansı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ’Kimin İçin İnsan Hakları?’ başlıklı konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Öğretim Üyesi ve Aydın Valiliği İnsan Hakları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Berfin Kart, insan hakları kavramının ne olduğu üzerinde durarak ’İnsan hakları fikri neye dayanmaktadır?’, ’İnsan hakları neyin aracıdır?’ , ’Hangi haklar temel haklardır?’ ’Temel hak ve temel olmayan haklar nelerdir?’ ’Bir hakkın insan hakkı sayılabilmesinin ölçütü nedir?’ ’İnsan haklarını kim korur? Kim ihlal eder?’ ’İnsan hakları ihlallerini engellemek mümkün müdür?’ konularında dinleyicilere bilgi verdi.

İnsan haklarına sahip olmak için yurttaşlık, din, dil, ırk, cinsiyetin önemli olmadığını belirten Doç. Dr. Berfin Kart, insan hakları ihlallerini engellemek için insan haklarının ne olduğunu anlamak, anlatmak ve etik bakışı kazandırmak gerektiğini ifade etti.

’Hukukta İnsan Haklarının Yeri’ konulu sunumu ile dinleyicilere bilgi veren Aydın Valiliği İnsan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Ahmet Çetinbilek, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 73. yıldönümünde bildirge üzerine açıklamalarda bulundu. İnsan hakları ihlallerinin nasıl önlenebileceğini dinleyicilerle paylaşan Çetinbilek, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun güncel kararlarını, kanunu ve yönetmeliğini aktardı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hakan Yıldıran, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince kadına karşı şiddetle mücadelede polisin rolü, KADES Uygulaması ve elektronik kelepçe yöntemi hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı J. Asb. Üstçavuş Burcu Soykan, ’Uygulamalarda Karşılaşılan İnsan Hakları Sorunları’ konulu sunumunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Konferans, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan’ın konuşmacılara teşekkür belgesi vermesinin ardından sona ererken, konferansa; Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, İl Milli Eğitim Müdür Seyfullah Okumuş, emniyet ve jandarma personeli ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.