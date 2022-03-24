banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hamsi karaya vurdu!
Hamsi karaya vurdu!
Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022

ADÜ Ege Kariyer Fuarı’nda yer aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığı ile 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir A Holü’nde gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı’nda (EGEKAF) yer aldı.

AYDIN 24.03.2022, 11:44
ADÜ Ege Kariyer Fuarı’nda yer aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığı ile 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir A Holü’nde gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı’nda (EGEKAF) yer aldı.

Açılış Törenine ADÜ’yü temsilen Kariyer Merkezi’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kariyer Merkezi Yetkilisi Selda Aksoy Yetkin katıldı. Açılış töreninde; Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması’nda Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün eşliğinde birincilik ödülü alan Devlet Konservatuvarı öğrencisi Dilay Ra Oygür’e ve Arnavutluk Tiran kentinde düzenlenen Aşçılık Yarışması’ndaDr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin eşliğinde 3 altın madalya kazanarak şampiyon olan Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri Enes Göktuğ Çöllü, İsmet Serhat Aheste ve Engin Deniz’e Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr.Salim Atay tarafından madalya verildi.

Açılış töreninde tüm paydaş üniversitelerin rektörleri ile birlikte ADÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cumali Öksüz, açılış kurdelesini keserek fuar açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından stantlar gezilerek sektör temsilcileri ve paydaş üniversitelerden bilgi alındı.

ADÜ’nün Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kariyer Merkezi fuarda stant açtı. ADÜ standında fuara katılan firmaların insan kaynakları yetkilileri ile görüşmeler yapılarak firmalar ve öğrencilere sağlayacakları iş ve staj imkanları hakkında bilgi alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin girişimleri ile iki özel firma fuara sponsor olarak katıldı. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, firmaların stantlarını ziyaret ederek, bilgi aldı ve kendilerine katılımları için teşekkür etti.

Fuara; Yetenek Kapısı üzerinden bin 721 ADÜ öğrencisi kayıt oldu. Fuarın ilk günü merkez kampüsten 5 otobüs, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve dekan yardımcıları eşliğinde 60 öğrenci, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen eşliğinde 70 öğrenci, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve müdür yardımcıları eşliğinde 90 öğrenci fuara katıldı. Fuarın ikinci günü ise merkez kampüsünden 4 otobüs olarak fuara katılan öğrencilere Eğitim Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Tahir Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Nurtaç Üstündağ Kocakuşak eşlik etti.

Fuara katılan öğrenciler stant ziyaretleri ile firmaların insan kaynakları yöneticileri ile birebir tanışma fırsatı bularak istihdam olanakları, işe alım politikaları, kariyer gelişimi imkanları hakkında bilgi aldılar. İş hayatında ve işe alım sürecinde karşılaşacakları durumları sektör temsilcilerinden dinleyen öğrenciler, mülakat simülasyonlarıyla iş hayatına giriş safhasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda interaktif yolla bilgi sahibi oldular. Fuar süresince gerçekleşen seminer ve etkinlikler ile uygulamalı olarak tecrübe edinme fırsatı yakalayan öğrenciler, kariyer gelişimlerini arttırma olanağı yakaladılar.

Sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturan fuarda, öğrenciler sanatsal etkinlikleri ve gösteriyle de yer aldılar. Fuarın ilk günü ADÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgünve ödüllü öğrenci Dilay Ra Oygür viyolensel dinletisi gerçekleştirdi. Fuarın ikinci günü ise ADÜ Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu zeybek gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca ADÜ Gelişim Psikolojisi AD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Ulucan ile birlikte ’Genetik ve Psikolojik Açıdan Gelecek: Dünya Nereye Gidiyor’ konulu semineri gerçekleştirdi.

Fuarın kapanışında ADÜ Kariyer Merkezi Yetkilisi Selda Aksoy Yetkin’e, ADÜ’nün paydaş üniversite olarak vermiş olduğu katkılardan dolayı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından teşekkür belgesi verildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19