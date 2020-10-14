ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet ve yemin töreni gerçekleşti
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET VE YEMİN TÖRENİ, ANFİ TİYATRO ALANINDA GERÇEKLEŞTİ.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet ve yemin töreni, Anfi Tiyatro alanında gerçekleşti.
Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Günhan Eskicioğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Diş Hekimliği Fakültesi ikincisi Demet Efe, “Pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına rahmet diliyor, filyasyon ekiplerinde görev alan başta diş hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yeni meslektaşları olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Efe, emeklerinden dolayı ailesine ve tüm hocalarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi.
Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Günhan Eskicioğlu, pandemi döneminde diş hekimliği mesleğinin öneminin bir kez daha arttığını belirterek mesleğin gelecekteki önemini vurguladı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, “Yaşanan bu olağan dışı durum mesleğimizin zorluğunu, diğer sağlık çalışanları gibi bizlerinde büyük bir özveriyle çalıştığını göstermiştir. Bununla birlikte yine bu süreç mesleğimizin önemini ve verdiği hizmetin kıymetini de bir kez daha vurgulamıştır. Bu açıdan mesleğiniz; altın bir bileziktir, değerini biliniz” dedi.
“Mesleğiniz etik değerlerine sahip çıkmanızı diliyorum”
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yeni mezunların mesleklerinin etik değerlerine sahip çıkmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “Size meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Bizden aldığınız emaneti en iyi noktalara götüreceğinize olan inancım tamdır. Sizinle gurur duyuyorum. Hepinizi teker teker kutluyor, yolunuzun her daim açık olmasını diliyorum” diye konuşarak öğrencileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Işıl Sönmez, eşliğinde mezun öğrenciler Hipokrat Andı’nı okudu.
Dereceye giren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ödüllerinin ve mezun öğrencilere, mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler keplerini attı.
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